Швейцария – Украина: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 17 ноября, должна провести решающий матчи в борьбе за места в дивизионе А Лиги наций.

Соперниками команды Андрея Шевченко станут прямые конкуренты в борьбе за третье место в группе швейцарцы. При этом проведение поединка находится под вопросом из-за новых случаев коронавируса в украинской сборной. Решение будет принято властями Люцерна и Европейским футбольным союзом (УЕФА).

OBOZREVATEL планирует провести онлайн-трансляцию матча Швейцария – Украина. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Украина опережает Швейцарию на три очка.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА

Увидеть противостояние можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Также игру покажет специализированный "Футбол 1", который также предложит аналитическую студию.

Кроме того, трансляцию из Люцерна проведет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА

Фаворитом противостояния считаются хозяева поля. Ставки на победу Швейцарии принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех украинцев достигают уровня 4,80.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Греции, которую возглавляет Тасос Сидиропулос.

Помогать ему будут лайнсмены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Роль четвертого рефери исполнит Василис Фотиас.

СЛОВА ПЕРЕЛ МАТЧЕМ

Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии:

– Если мы вылетим, нам будет куда проще, но лично мне нравится играть против сильнейших, а потому надо сохранять место в Лиге А. Сборная Украины действует очень компактно и крайне эффективно использует свои моменты. Мы в этом году не выиграли еще ни одного матча и хотим сделать это во вторник. Швейцария заслужила этот решающий поединок своей игрой против испанцев и немцев. Да и в первом матче против Украины мы могли рассчитывать на большее.

Андрей Шевченко столкнулся с кадровыми трудностями.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Относительно того, кто больше заслуживает остаться в дивизионе А на следующий сезон, я считаю, что обе сборные, и Украина, и Швейцария, достойны этого права. Также замечу, что мы уважаем правила, которые действуют в стране нашего пребывания. Поэтому, если представители местной власти назначат новые тесты на коронавирус, мы пройдем их. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Швейцария: Зоммер – Родригес, Шер, Аканджи, Шакири, Фернандеш, Штеффен, Джака, Цубер, Сеферович, Эмболо

Украина: Пятов – Конопля, Забарный, Матвиенко, Михайличенко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Марлос, Яремчук, Зубков

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы опережают соперника на три очка. Нашу команду устроил любой результат кроме поражений 0:1, 1:2 или с большей разницей.

Положение в группе 4 дивизионе А Лиги наций.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом трижды. Две игры завершились вничью, а один выиграли украинцы.

Последняя игра состоялась в сентябре, когда "желто-синие" добыли победу во Львове 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Люцерне не состоялась пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем со Швейцарией.