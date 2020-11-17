Матч отменен! Швейцария – Украина: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 17 ноября, должна была провести решающий матч в борьбе за места в дивизионе А Лиги наций.

Соперниками команды Андрея Шевченко должны были стать прямые конкуренты в борьбе за третье место в группе – швейцарцы. Однако игра была отменена по решению главврача кантона Люцерн.

OBOZREVATEL планировал провести онлайн-трансляцию матча Швейцария – Украина.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА

Лига наций. 6-й тур

Дивизион А. Группа 4

Люцерн, стадион "Свисспорарена"

Главный арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

Швейцария – Украина – 0:0

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10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня должна определиться судьба сборной Украины в элите Лиги наций.

8 ЧАСОВ ДО МАТЧА. В нашей команде еще три футболиста сдали позитивные тесты на COVID-19. Игра находится под огромным вопросом.

7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Главврач Люцерна принял решение отправить украинскую сборную на карантин.

"В связи с решением врача кантона Люцерн (карантин для украинской команды) решение относительно проведения матча Швейцария – Украина теперь за УЕФА", – говорится в заявлении OFB.

15:39. Официально! Матч отменен! "В связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария – Украина не может состояться", – говорится в заявлении УЕФА.

16:04. Украинцам светит техническое поражение и вылет в дивизион В.

16:57. Уже появилась информация, что "технарь" могут дать обеим командам (у Швейцарии тоже есть случаи коронавируса). Но слишком оптимистично.

17:46. Говорили, что наши могут выставить команду U-21 или U-20. Но сейчас речи об этом нет.

18:52. Человек, который наложил вето на проведение матча, главный врач кантона Люцерн Роджер Харшталль, заявил, что в сборной Украины может быть значительно больше носителей коронавируса, чем определили тесты.

19:23. Игра не будет сыграна завтра. Об этом заявили в УЕФА.

20:40. Швейцария надеется победить решением УЕФА. Еще интересный вариант с жеребьевкой. Но вряд ли.

22:07. Говорят, решение УЕФА может появиться в течение нескольких недель... В марте играть не получится – там запланированы три матча квалификации на ЧМ-2022.

22:40. Украинцы возвращаются в Киев.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА

Увидеть противостояние можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Также игру покажет специализированный "Футбол 1", который также предложит аналитическую студию.

Кроме того, трансляцию из Люцерна проведет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА

Фаворитом противостояния считаются хозяева поля. Ставки на победу Швейцарии принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех украинцев достигают уровня 4,80.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Греции, которую возглавляет Тасос Сидиропулос.

Помогать ему будут лайнсмены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Роль четвертого рефери исполнит Василис Фотиас.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии:

– Если мы вылетим, нам будет куда проще, но лично мне нравится играть против сильнейших, а потому надо сохранять место в Лиге А. Сборная Украины действует очень компактно и крайне эффективно использует свои моменты. Мы в этом году не выиграли еще ни одного матча и хотим сделать это во вторник. Швейцария заслужила этот решающий поединок своей игрой против испанцев и немцев. Да и в первом матче против Украины мы могли рассчитывать на большее.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Относительно того, кто больше заслуживает остаться в дивизионе А на следующий сезон, я считаю, что обе сборные, и Украина, и Швейцария, достойны этого права. Также замечу, что мы уважаем правила, которые действуют в стране нашего пребывания. Поэтому, если представители местной власти назначат новые тесты на коронавирус, мы пройдем их. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Швейцария: Зоммер – Родригес, Шер, Аканджи, Шакири, Фернандеш, Штеффен, Джака, Цубер, Сеферович, Эмболо

Украина: Пятов – Конопля, Забарный, Матвиенко, Михайличенко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Марлос, Яремчук, Зубков

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы опережают соперника на три очка. Нашу команду устроил любой результат кроме поражений 0:1, 1:2 или с большей разницей.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды встречались друг с другом трижды. Две игры завершились вничью, а один выиграли украинцы.

Последняя игра состоялась в сентябре, когда "желто-синие" добыли победу во Львове 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Люцерне не состоялась пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем со Швейцарией.