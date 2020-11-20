Швейцария – Украина: СМИ сообщили о новых сроках рассмотрения дела в УЕФА

Решение по отмененному матчу шестого тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной будет принято не раньше следующей недели.

Как сообщает издание Футбол24, до понедельника, 23 ноября, обе стороны должны подать в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА письменные объяснения сложившейся ситуации. Только после этого будет назначена дата слушаний по делу.

Напомним, что из-за коронавируса в сборной Украины главный врач кантона Люцерн Роджер Харсталл отправил нашу команду на карантин, что привело к отмене поединка Лиги наций. Позже он объяснил свое решение. После возвращения на родину вся украинская делегация сдала отрицательные тесты на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители украинской диаспоры в Швейцарии уличили Харсталла в избирательном правосудии, напомнив о том, как он разрешил играть клубам, в которых были зафиксированы случаи коронавируса.