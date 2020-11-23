Швейцария – Украина: СМИ назвали точную дату рассмотрения дела в УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) начнет рассмотрение дела об отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина в среду, 25 ноября.

Об этом сообщили в эфире программы "Профутбол". В то же время неизвестно, будет ли в тот же день вынесено окончательное решение по поединку, который должен был пройти 17 ноября, однако был отменен из-за вспышки коронавируса в сборной Украины.

Кроме того, известно, что до 23 ноября включительно обе стороны должны подать все необходимые документы для проведения заседания Апелляционного комитета УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Швейцария – Украина был отменен по решению главврача Люцерна. В сборной Украины было необходимое количество футболистов (минимум один вратарь и 12 полевых игроков), однако нашу команду лишили возможности выйти на поле, посадив в полном составе на карантин.