Швейцария – Украина: появились новые подробности о ситуации с проведением матча

Местная власть Люцерна и организаторы поединка Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной разрешили нашей команде провести предматчевую тренировку.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), сборная заранее выедет на занятие, чтобы перед его началом сдать дополнительные ПЦР-тесты. Решение о проведении встречи, запланированной на вторник, 17 ноября, будет приниматься после получения результатов тестирования.

Также отмечается, что Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, которые были довызваны во взрослую сборную из молодежной, уже вылетели в расположение национальной команды, так как коронавирус у них выявлен не был.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще трое украинских футболистов сдали положительные тесты на COVID-19 перед матчем со Швейцарией, поэтому его проведение остается под вопросом.