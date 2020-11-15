Швейцария – Украина: где смотреть решающий матч Лиги наций
Сборная Украины по футболу во вторник, 17 ноября, проведет решающий матч группового этапа Лиги наций против национальной команды Швейцарии.
Поединок, который даст ответ на вопрос о прописке Украины в элите Лиги наций, пройдет на стадионе "Свисспорарена" в Люцерне и начнется в 21:45.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Швейцария – Украина.
Увидеть битву можно будет в эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 3".
Перед 6-м туром Украина в турнирной таблице занимает третью строчку с 6 очками. OBOZREVATEL опубликовал все расклады, как нашей команде не вылететь из элиты Лиги наций.
Напомним, что в 1-м туре Лиги наций Украина со счетом 2:1 обыграла Швейцарию, матч 2-го тура против Испании завершился разгромным поражением наших футболистов (0:4), в 3-м "сине-желтые" не смогли дома вырвать ничью с Германией (1:2), в 4-м впервые в истории сенсационно победили испанцев и в 5-м со счетом 1:3 уступили Германии на выезде.