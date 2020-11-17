Швейцария – Украина: букмекеры дали прогноз на решающий матч Лиги наций
Сборная Швейцарии является явным фаворитом матча шестого тура Лиги наций против Украины, который должен состояться во вторник, 17 ноября.
Спортивные аналитики оценивают вероятность победы наших соперников в чуть более, чем 60%. На этот исход можно поставить за коэффициент 1,60-1,62, на ничью – за 3,80-4,00, а успех украинцев оценивается котировкой 5,50-5,75.
Напомним, что в этом поединке Украину устроит любой результат, кроме поражений со счетом 0:1 и 1:2, а также с разницей в два мяча и больше.
Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения в матче Лиги наций против Германии еще трое футболистов нашей национальной команды заболели коронавирусом, из-за чего игра со Швейцарией может не состояться.