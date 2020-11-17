Швейцария – Украина: букмекеры дали прогноз на решающий матч Лиги наций

Михаил Морозов Футбол 11:05, 17.11.2020

Сборная Швейцарии является явным фаворитом матча шестого тура Лиги наций против Украины, который должен состояться во вторник, 17 ноября.

Спортивные аналитики оценивают вероятность победы наших соперников в чуть более, чем 60%. На этот исход можно поставить за коэффициент 1,60-1,62, на ничью – за 3,80-4,00, а успех украинцев оценивается котировкой 5,50-5,75.

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Напомним, что в этом поединке Украину устроит любой результат, кроме поражений со счетом 0:1 и 1:2, а также с разницей в два мяча и больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения в матче Лиги наций против Германии еще трое футболистов нашей национальной команды заболели коронавирусом, из-за чего игра со Швейцарией может не состояться.

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