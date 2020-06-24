Шведский футболист забил невероятный гол ударом со своей половины поля

Далехо Ирандуст забил невероятный гол за "Хеккен" в матче против "Сириуса"

В матче третьего тура шведской высшей лиги между "Сириусом" и "Хеккеном" был забит невероятный гол ударом со своей половины поля.

На 17-й минуте поединка полузащитник гостей Далехо Ирандуст перехватил мяч после неточной передачи соперника на своей половине поля и сильно пробил, забросив игровой снаряд за шиворот далеко вышедшему из ворот голкиперу. Этот гол стал для него вторым в нынешнем сезоне.

"Хеккен" дважды вел в счете, но не сумел довести дело до победы, в третий раз в нынешнем сезоне сыграв вничью – 2:2. Что касается "Сириуса", то хозяева матча набрали четыре очка после трех туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии футболист случайно забил красивейший гол с 40 метров, пытаясь отобрать мяч.