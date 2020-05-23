Шведский нападающий российского "Краснодара" Маркус Берг рассказал о ситуации с COVID-19 у него на родине.

Маркус Берг СЭ

"В Швеции делают мало тестов. Их берут только в госпиталях у пациентов с тяжелой формой, а также у стариков. Поэтому у нас в стране такой высокий процент смертей. И очень многие не знают, подхватили они коронавирус или нет", – цитирует спортсмена "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последней недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

Отметим, что в шведском городе Лунда разбросали тонну куриного помета, чтобы не допустить массового скопления людей во время эпидемии COVID-19.