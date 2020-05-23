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23 мая • обновлено в 19:16
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Шведский футболист Маркус Берг объяснил, почему в стране много смертей от коронавируса

2.5т
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Шведский нападающий российского "Краснодара" Маркус Берг рассказал о ситуации с COVID-19 у него на родине.

Маркус Берг

Маркус Берг

СЭ

"В Швеции делают мало тестов. Их берут только в госпиталях у пациентов с тяжелой формой, а также у стариков. Поэтому у нас в стране такой высокий процент смертей. И очень многие не знают, подхватили они коронавирус или нет", – цитирует спортсмена "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последней недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

Отметим, что в шведском городе Лунда разбросали тонну куриного помета, чтобы не допустить массового скопления людей во время эпидемии COVID-19.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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