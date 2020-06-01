Схватил за лицо: Хачериди отметился новой выходкой в чемпионате Беларуси

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди, только что отбывший пятиматчевую дисквалификацию, не сумел сдержать эмоции в первом матче после возвращения на поле.

На 90-й минуте выездного поединка 11-го тура чемпионата Беларуси против "Руха" украинец агрессивно отреагировал на нарушение правил со стороны игрока соперников против защитника "Динамо" Габи Кики. Хачериди подбежал к Илье Колпачуку, который грубо подкатился под Кики, и схватил его за лицо. К счастью для нашего соотечественника, арбитр решил наказать желтой карточкой только игрока "Руха".

Евгений Хачериди схватил соперника за лицо

Отметим, что "Динамо" одержало уверенную победу со счетом 4:1 и поднялось на шестое место в таблице. Отставание от лидеров чемпионата БАТЭ составляет девять очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Витебск" – "Динамо" Брест Хачериди получил прямую красную карточку. На 85-й минуте 32-летний Евгений в своем третьем поединке за белорусский клуб исподтишка ударил соперника пяткой.

После матча он вступил в перепалку с главным арбитром встречи Сергеем Чистовым, а в своем первом комментарии назвал судью позором белорусского футбола.

За свое поведение он был дисквалифицирован и оштрафован.

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