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1 июня • обновлено в 12:22
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Схватил за лицо: Хачериди отметился новой выходкой в чемпионате Беларуси

1.4т
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Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди, только что отбывший пятиматчевую дисквалификацию, не сумел сдержать эмоции в первом матче после возвращения на поле.

На 90-й минуте выездного поединка 11-го тура чемпионата Беларуси против "Руха" украинец агрессивно отреагировал на нарушение правил со стороны игрока соперников против защитника "Динамо" Габи Кики. Хачериди подбежал к Илье Колпачуку, который грубо подкатился под Кики, и схватил его за лицо. К счастью для нашего соотечественника, арбитр решил наказать желтой карточкой только игрока "Руха".

Евгений Хачериди схватил соперника за лицо

Евгений Хачериди схватил соперника за лицо

Отметим, что "Динамо" одержало уверенную победу со счетом 4:1 и поднялось на шестое место в таблице. Отставание от лидеров чемпионата БАТЭ составляет девять очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Витебск" – "Динамо" Брест Хачериди получил прямую красную карточку. На 85-й минуте 32-летний Евгений в своем третьем поединке за белорусский клуб исподтишка ударил соперника пяткой.

После матча он вступил в перепалку с главным арбитром встречи Сергеем Чистовым, а в своем первом комментарии назвал судью позором белорусского футбола.

За свое поведение он был дисквалифицирован и оштрафован.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Евгений Хачериди
Тег
Динамо Брест
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