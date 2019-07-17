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"Штрафной изолятор": появилось первое видео Кокорина и Мамаева в колонии

1.3т Читать материал на украинском

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые получили тюремные сроки за разбойные нападения, сыграли в футбол в колонии, где они отбывают наказание.

Оба футболиста обриты налысо. На видео, которое опубликовал телеграм-канал Mash, авторы добавили смешные вставки из фильма "Костолом" и сделали озвучку.

Позже видео прокомментировал начальник исправительной колонии-4 в Белгородской области Сергей Плясов.

"Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. - Ред.) В футбол они не играли. Какие кадры? Какие кадры могут быть? Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе", - цитирует Плясова "Спорт-экспресс".

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Александр Кокорин и Павел Мамаев

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Mash

Напомним, в октябре прошлого года футболисты Мамаев и Кокорин в компании друзей поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. Футболистов признали виновными: Кокорину дали полтора года тюрьмы, а Мамаеву - один год и пять месяцев. Кокорин и Мамаев находятся в ИК-4 Белгородской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кокорина и Мамаева закрыли в отдельной камере.

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Персоны
Александр Кокорин Павел Мамаев
Место
Россия
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