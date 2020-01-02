Шовковскому – 45: в сети вспомнили самые крутые сейвы легенды "Динамо"

Сегодня, 2 января, 45 лет исполнилось легендарному голкиперу киевского "Динамо" Александру Шовковскому.

Вашему вниманию предлагается подборка самых ярких сейвов украинского вратаря, который защищал ворота столичного клуба с 1993 по 2016 года.

Александр Шовковский Soccernews.ru

Он является рекордсменом по количеству проведенных матчам за "Динамо", в составе которого сумел выиграть 14 чемпионатов Украины, 11 Кубков страны и 6 Суперкубков.

За сборную Украины он провел 92 поединка, отличившись на чемпионате мира 2006 года, когда вошел в историю, как первый вратарь, не пропустивший ни одного гола в серии пенальти в игре против Швейцарии.

Сейчас голкипер является ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин сменит клуб в зимнее трансферное окно.

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