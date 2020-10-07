Шовковского внесли в заявку сборной Украины на матч с Францией

Ассистента главного тренера сборной Украины Александра Шовковского внесли в заявку на товарищеский матч против Франции, который запланирован на среду, 7 октября.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), такое решение было принято в связи с тем, что в распоряжении Андрея Шевченко остался только один здоровый голкипер.

Отмечается, что регламент УЕФА позволяет вносить в заявку футболистов, у которых нет действующего контракта с каким-либо клубом, но есть гражданство страны, которую они представляют в матче.

Тренерский штаб сборной Украины также сделал акцент на том, что не рассматривает Шовковского как обязательного участника поединка. Легендарный голкипер "Динамо" и национальной команды появится на поле только в случае, если ПЦР-тест единственного здорового вратаря Георгия Бущана окажется положительным или он получит травму во время матча. Ожидается, что результаты тестирования станут известны около 16:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла 12 футболистов перед товарищеским матчем с Францией. После прибытия нашей команды в Париж у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива был выявлен коронавирус, в результате чего поединок оказался под угрозой срыва.