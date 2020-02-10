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10 февраля • обновлено в 22:32
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Назначение Шовковского министром: появилась первая реакция легенды "Динамо"

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Легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский неоднозначно отреагировал на возможное назначение министром спорта страны.

Комментируя для издания "Гордон" слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что его кандидатура действительно рассматривается, СаШо не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. "Я ничего не могу вам сказать по этому поводу", – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский

Александр Шовковский

УАФ

Отметим, что Гончарук заявлял, что идея приглашения Александра на пост главы спортивного ведомства принадлежит ему. "Но серьезно мы ее не обсуждали", – подчеркнул премьер, который не исключил, что спортивное направление будет выведено в отдельное ведомство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Шовковский получил новую должность. Помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины стал экспертом одной из букмекерских контор.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Шовковский
Теги
Кабинет министров Украины ФК Динамо Киев
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