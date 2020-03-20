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21 марта • обновлено в 00:28
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Шовковский заявил, что данные о зараженных в Украине нужно умножать на два

1.9т
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Легендарный украинский вратарь, экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, что он думает о пандемии коронавируса в мире.

"Один из девизов моей жизни – делай, что ты должен делать, а дальше будет как будет. Поэтому задумываться над тем, что может произойти в будущем… Я думаю, нам сейчас главное сделать все возможное для того, чтобы этот вирус не распространялся дальше. Поэтому все те меры, которые сегодня делает Европа, очень правильные.

Александр Шовковский

Александр Шовковский

Facebook Александра Шовковского

Я слежу за статистикой каждый день и вижу, как разворачиваются события, но это официально. Но я уверен, что эти данные в лучшем случае надо умножать на два. Потому что официальное от неофициального очень отличается. Нам нужно понимать уже сейчас и принимать все необходимые меры", – отметил Александр Шовковский в интервью на телеканале XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский волейболист Олег Плотницкий, выступающий за итальянскую "Перуджу", сделал предупреждение украинцам из-за коронавируса.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Шовковский
Место
Украина
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