Шовковский заявил, что данные о зараженных в Украине нужно умножать на два

Легендарный украинский вратарь, экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, что он думает о пандемии коронавируса в мире.

"Один из девизов моей жизни – делай, что ты должен делать, а дальше будет как будет. Поэтому задумываться над тем, что может произойти в будущем… Я думаю, нам сейчас главное сделать все возможное для того, чтобы этот вирус не распространялся дальше. Поэтому все те меры, которые сегодня делает Европа, очень правильные.

Александр Шовковский Facebook Александра Шовковского

Я слежу за статистикой каждый день и вижу, как разворачиваются события, но это официально. Но я уверен, что эти данные в лучшем случае надо умножать на два. Потому что официальное от неофициального очень отличается. Нам нужно понимать уже сейчас и принимать все необходимые меры", – отметил Александр Шовковский в интервью на телеканале XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский волейболист Олег Плотницкий, выступающий за итальянскую "Перуджу", сделал предупреждение украинцам из-за коронавируса.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!