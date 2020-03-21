Шовковский высказался о главных выпивохах в "Динамо"

Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский не согласен со словами Алиева, который заявил, что в "Динамо" пили все, а он с Милевским были крайними.

Александр Шовковский xsport.ua

"Знаете, яд от лекарства отличается дозировкой. Если выпить 50 граммов вина или виски, то это может быть лекарством, а если 200-300-400 — это будет не на пользу", - высказался СаШо в интервью XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта Алиев записал Instagram-сторис, на которой заявил, что считает новости о большом количестве смертей из-за коронавируса "фейком".

В прошло году Алиев забаррикадировался в собственной квартире, чтобы не пускать в нее правоохранителей и бывшую жену. Позже Татьяна Алиева рассказала о том, что была избита бывшим футболистом "Динамо". Позже она сообщила, что Александр во время драки сломал кровать.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!