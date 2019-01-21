Шовковский включен в топ-5 уникального списка Лиги чемпионов

Экс-вратарь киевского "Динамо", а ныне один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский занял пятое место в списке лучших вратарей в истории Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей в еврокубках.

За свою длинную карьеру в столичном клубе, Шовковский принял участие в 109 матчах "Динамо" в этом турнире, что позволило ему попасть в столь престижный список, сообщает официальный сайт УЕФА.

Александр Шовковский

Вот как выглядит топ-10 лучших вратарей в истории Лиги Чемпионов:

1. Икер Касильяс, 177 матчей ("Реал", "Порту").

2. Джанлуиджи Буффон, 128 матчей ("Парма", "Ювентус", ПСЖ).

3. Петр Чех, 111, матчей ("Спарта", "Челси", "Арсенал").

4. Виктор Вальдес, 110 матчей ("Барселона").

5. Александр Шовковский, 109 матчей ("Динамо").

6. Оливер Кан, 107 матчей ("Бавария").

7. Эдвин ван дер Сар, 100 матчей ("Аякс", "Ювентус", МЮ).

8. Мануэль Нойер, 100 матчей ("Шальке", "Бавария").

9. Пепе Рейна, 81 матч ("Барселона", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи").

10. Дида, 76 матчей ("Милан").

Отметим, что в счет брались поединки групповых и квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Новости Шовковский назвал политиков Украины невменяемыми

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский с удовольствием принял предложение войти в тренерский штаб сборной Украины. По его словам, ему понадобилось лишь некоторое время для принятия решения.

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