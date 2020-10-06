Шовковский вернулся в футбол и может сыграть с Францией. Фотофакт

Легендарный украинский вратарь Александр Шовковский принял участие в тренировке национальной сборной Украины перед игрой 7 октября против Франции.

Как рассказал сам голкипер, он не собирался возвращаться в футбол, однако обстоятельства оказались выше этого.

"Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорваные сухожилия в январе 2018 года. Скажу откровенно: и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее", – написал СаШо в Instagram.

Александр Шовковский Instagram Александра Шовковского

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне товарищеского матча с Францией основной голкипер украинской сборной Андрей Пятов сдал положительный тест на коронавирус. Позже стало известно, что COVID-19 заразились вратари Панькив и Лунин.

Напомним, что многолетний вратарь и капитан киевского "Динамо" Александр Шовковский завершил карьеру игрока в декабре 2016 года.