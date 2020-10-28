Шовковский стал депутатом – СМИ

Максим Иншаков Футбол 20:36, 28.10.2020 Обновлено: 21:09, 28.10.2020

Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский на местных выборах в столице прошел по списку партии УДАР Виталия Кличко в Киевсовет.

Как сообщает Telegram-канал Сони Кошкиной, УДАР набрал чуть более 20% голосов, а это означает, что легендарный экс-голкипер "Динамо" станет депутатом Киевского совета. В партийном списке СаШо шел под номером 2.

СаШо прошел в Киевсовет
Telegram-канал Сони Кошкиной

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Кличко может победить уже в первом туре выборов. Источник в ТИК сообщил, по информации с 99% участков, Кличко набирает 50,8%.

Глава избирательного штаба партии УДАР Виталия Кличко Оксана Продан заявила, что Кличко получает 50,9% поддержки киевлян на выборах городского головы. Партия УДАР Виталия Кличко – 19,7% голосов избирателей.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинцев заставят по-новому платить за квартиры: проверят стоимость недвижимости и насчитают налог

Скандальная Штепа оправдала провал на выборах в Славянске антикампанией "мразей"

"Шахтер" сотворил сенсацию в битве с "Интером" в Лиге чемпионов

В России объяснили, почему полностью провалился "Северный поток-2"

Люсенька из "Мухтара", много врал и не патриот: кто такой новый спикер украинской делегации в ТКГ