Шовковский пропесочил Хачериди: спортивные итоги 17 марта

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский резко высказался о защитнике команды Евгении Хачериди, а украинский боксер Влад Сиренко добыл роскошную победу нокаутом. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости субботы, 16 марта.

Кроме того, ФИФА приняла решение по видеоповторам на чемпионате мира в России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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