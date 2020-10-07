Шовковский прокомментировал включение в заявку на матч против Франции

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский отреагировал на свое включение в заявку на товарищеский матч против сборной Франции, который состоится в среду, 7 октября.

В комментарии на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ) легендарный голкипер национальной команды и киевского "Динамо" признался, что в последний раз надевал вратарские перчатки на турнире легенд в 2017 году.

"Во-первых, хотел бы сказать, что все это выглядит как-то сенсационно. Возможно, это было бы смешно, если бы не было так плачевно для нашей команды – три вратаря и три положительных теста. Поэтому и было принято такое решение. В принципе, я свою физическую форму всегда поддерживаю, но я уверен, что Георгий Бущан мне свинью не подложит, и мне не придется выходить на поле. В 2017 году я сыграл на турнире легенд в Казахстане, и это был последний раз, когда я надевал вратарские перчатки", – поделился своим мнением о ситуации Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла 12 футболистов перед товарищеским матчем с Францией. После прибытия нашей команды в Париж у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива был выявлен коронавирус, в результате чего поединок оказался под угрозой срыва.