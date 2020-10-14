Шовковский поздравил с Днем защитника Украины, упомянув победу над Испанией в Лиге наций

Легендарный голкипер сборной и киевского "Динамо" Александр Шовковский написал поздравление по случаю Дня защитника Украины.

На своей странице в Instagram он поблагодарил всех, кто боролся и продолжает бороться за независимость, территориальную целостность и мир в нашей стране. СаШо отметил, что именно благодаря этому Украина может защищать свою честь на международном уровне.

"Поздравляю всех с Днем Защитника Украины. Искренне и от всего сердца благодарю тех, кто отстаивал и отстаивает сегодня независимость, территориальную целостность и мир в Украине. А мы, благодаря этому, имеем возможность защищать честь нашего государства на международном уровне. Я счастлив, что вчера Украина прозвучала среди победителей! Матч с испанцами был непростым, но украинская сборная одержала победу. Поздравляю всех с этим событием!" – обратился к украинцам Шовковский.

Александр Шовковский поздравил с Днем защитника Украины Instagram Александра Шовковского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 45-летнего СаШо включили в заявку нашей сборной на товарищеский матч против Франции. После поединка главный тренер команды Андрей Шевченко заявил, что выход Шовковского на поле был бы неуважением ко всему футбольному миру.