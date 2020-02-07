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8 февраля • обновлено в 07:45
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Шовковский получил новую должность

1.7т
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Тренер национальной сборной Украины по футболу, легендарный футболист киевского Динамо Александр Шовковский стал экспертом Торговой марки Parimatch.

Колоссальные знания, полученные во время карьеры игрока и в тренерском составе сборной, – важные составляющие такого решения.

Основываясь на своем многолетнем опыте, Александр анализирует статистику противостояний, оценивает спортивную форму команд, а также акцентирует внимание на всех факторах, которые влияют на игроков и ситуацию на поле. Новая роль – смелое решение для молодого тренера, который всего три года назад завершил профессиональную карьеру игрока.

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“Статус эксперта – новый вызов для меня. Я рад сотрудничеству с ТМ Parimatch, которая является крупнейшим меценатом украинского спорта. Уверен, опыт и знания пригодятся мне для аналитики и оценки ситуации. Буду делиться с вами своими знаниями и прогнозами!” – А. Шовковский.

Шовковский получил новую должность

На сайте expertua.pm вы можете прочитать содержательные экспертные материалы, узнать интересные факты о любимой команде, а еще – получить другую полезную информацию от ТМ Parimatch. Первый прогноз Александр сделал на миланское дерби Интер – Милан, которое состоится 9 февраля. Прочитав его на портале, можно проголосовать и узнать, совпадает ли ваше мнение с вердиктом Шовковского.

"Мы искренне рады представить начало нового проекта – "Эксперты PM". И тем более приятно, что главным экспертом в спортивном прогнозировании стал такой легендарный человек в украинском футболе как Александр Шовковский. Уверен, что синтез нашей работы позволит всем любителям спорта еще больше полюбить игру миллионов – футбол" – прокомментировал начало сотрудничества представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

Александр Шовковский будет обозревать и анализировать ТОП-игры английской Премьер-лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, испанской ЛаЛиги, французской Лиги 1, а также еврокубков с участием грандов европейского футбола.

Шовковский – первый вратарь в истории, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти на Чемпионате мира, рекордсмен чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе. СаШо 14 раз становился чемпионом страны и выиграл 11 Кубков Украины.

Подписаться на инстаграм эксперта: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Шовковский
Тег
ФК Динамо Киев
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