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25 октября • обновлено в 20:17
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Шовковский намекнул на конфликты в "Динамо"

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Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский предположил, что в столичном клубе существуют определенные внутренние проблемы в виде конфликтов.

По словам нынешнего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины, он очень близко воспринимает неудачи "бело-синих".

"Вы знаете, я не могу комментировать сейчас игру "Динамо". Для меня это родной клуб, я здесь вырос и всю свою карьеру отыграл, и я переживаю за то, что происходит внутри клуба. Это все, что я могу сказать. Но это некорректно с моей стороны что-то говорить", – приводит слова Шовковского FootballHub.

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Александр Шовковский

Александр Шовковский

УАФ

Напомним, накануне киевское "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген" в третьем туре Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" понесло серьезную потерю после матча с "Копенгагеном".

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Персона
Александр Шовковский
Тег
ФК Динамо Киев
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