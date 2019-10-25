Шовковский намекнул на конфликты в "Динамо"

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский предположил, что в столичном клубе существуют определенные внутренние проблемы в виде конфликтов.

По словам нынешнего помощника Андрея Шевченко в сборной Украины, он очень близко воспринимает неудачи "бело-синих".

"Вы знаете, я не могу комментировать сейчас игру "Динамо". Для меня это родной клуб, я здесь вырос и всю свою карьеру отыграл, и я переживаю за то, что происходит внутри клуба. Это все, что я могу сказать. Но это некорректно с моей стороны что-то говорить", – приводит слова Шовковского FootballHub.

Александр Шовковский УАФ

Напомним, накануне киевское "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген" в третьем туре Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" понесло серьезную потерю после матча с "Копенгагеном".

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!