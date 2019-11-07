"Шоу Бенни Хилла": в Лиге чемпионов забит самый забавный гол сезона

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "Црвена Звезда" - "Тоттенхэм" был забит удивительный гол. Гости открыли счет в невероятном моменте с двумя попаданиями мяча в каркас ворот.

"Црвена Звезда" - "Тоттенхэм"

На 34 минуте футболисты "Тоттенхэма" умчались в быструю контратаку, но быстро забить не получилось – последовала серия удивительных отскоков. Сперва Гарри Кейн угодил в штангу. Мяч отлетел к Сон Хын Мину, и его удар отразил защитник на линии. Еще один игрок "Шпор" Деле Алли после этого пытался пробить через себя, но мяч снова отлетел Кейну – он прострелил, и Сон с метра попал в перекладину! Первым на добивание успел Ло Чельсо, который все-таки добил мяч в сетку.

Забавный, невероятно курьезный гол восторженно оценили болельщики в сети, назвав его "голом Бенни Хилла".

"Црвена Звезда" - "Тоттенхэм"

Стоит отметить, что это первый гол Ло Чельсо за "Тоттенхэм". В матче с "Црвеной" аргентинец вообще впервые вышел в стартовом составе лондонцев. "Тоттенхэм" победил сербский клуб с счетом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов сыгран самый ураганный матч сезона с 8 голами и двумя удалениями за минуту.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!