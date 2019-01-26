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Шотландский гранд увел у "Динамо" футболиста сборной Украины

2.1тЧитать материал на украинском

Шотландский "Селтик" в ближайшее время объявит о трансфере молодого футболиста сборной Украины Марьяна Шведа.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что киевское "Динамо" проявляет интерес к игроку "Карпат".

Тренер львовского клуба Фабри Гонсалес поздравил украинского футболиста с новым поворотом в его карьере. "Мы рады трансферу Шведа. Это радость для всех. Он – воспитанник "Карпат", который сумел проявить себя, выделился и перешел в более сильный клуб", – цитирует испанского наставника Tribuna.

Марьян Швед

Марьян Швед

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При этом Гонсалес отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество со Шведом в "Карпатах".

"Это должно быть полезно и для него, и для нас в плане развития и прогресса. Если говорить более эгоистично, нам хотелось бы иметь такого игрока в своем расположении. Но у нас отличные футболисты с которыми мы будем учиться добывать результат", - подытожил тренер львовского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зимнее трансферное окно киевское "Динамо" усилилось нападающим "Виллема II" Франом Солем. Футболист уже прибыл на сбор с новой командой и принял участие в двух товарищеских поединках украинской команды.

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Персона
Марьян Швед
Теги
ФК Динамо КиевСелтикФК Карпаты
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