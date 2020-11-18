Поразительный счет в Испании: результаты Лиги наций 17 ноября. Видео

В Европе во вторник, 17 ноября, состоялись очередные 8 матчей 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Самый невероятный счет был зафиксирован в Севилье, где сборная Испании шокировала команду Германии, забив 6 безответных мячей.

Среди других результатов стоит отметить победу Португалии над Хорватией (3:2), а также успех Франции в игре против Швеции (4:2).

Хорватия – Португалия 2:3 (1:0, 1:3)

Голы: 1:0 – 29 Ковачич, 1:1 – 52 Рубен Диаш, 1:2 – 60 Жоау Феликс, 2:2 – 65 Ковачич, 2:3 – 90 Рубен Диаш.

Хорватия – Ливакович, Брадарич, Ловрен, Шкорич, Модрич, Пашалич (Брекало, 64), Влашич (Оршич, 84), Рог, Перишич, Ковачич (Башич, 90), Юранович.

Португалия – Руй Патрисиу, Мариу Руй (Жоау Канселу, 71), Рубен Диаш, Семеду, Рубен Семеду, Моутинью, Данилу Перейра (Сержиу Оливейра, 77), Диогу Жота (Паулинью, 77), Бруну Фернандеш (Тринкау, 46), Жоау Феликс (Бернарду Силва, 71), Роналду.

Предупреждения: Рог (22), Роналду (54), Перишич (57).

Удаление: Рог (51).

Испания – Германия 6:0 (3:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 17 Мората, 2:0 – 33 Ферран Торрес, 3:0 – 38 Родри, 4:0 – 55 Ферран Торрес, 5:0 – 71 Ферран Торрес, 6:0 – 89 Ойарсабаль.

Испания – Унаи Симон, Рамос (Эрик Гарсия, 43), Серджи Роберто, Гайя, Пау Торрес, Родри, Каналес (Фабиан Руис, 12), Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 73), Мората (Жерар Морено, 73).

Германия – Нойер, Макс, Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Кроос, Гюндоган, Гнабри, Горетцка (Нойхаус, 61), Сане (Вальдшмидт, 61), Вернер (Хенрихс, 77).

Предупреждения: Кох (37), Та (67).

Франция – Швеция 4:2 (2:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 4 Классон, 1:1 – 16 Жиру, 2:1 – 36 Павар, 3:1 – 59 Жиру, 3:2 – 88 Квайсон, 4:2 – 90 Коман.

Франция – Льорис, Люка Эрнандес (Динь, 46), Варан (Зума, 46), Кимпембе, Павар, Рабьо (Нзонзи, 78), Сиссоко, Погба, Гризманн, Жиру (Коман, 84), Тюрам (Мбаппе, 58).

Швеция – Ольсен, Линделеф (Хеландер, 66), Даниэльссон, Люстиг (Крафт, 66), Бенгтссон, Ларссон (Каюсте, 87), Ольссон, Кулусевски, Классон (Квайсон, 66), Форсберг, Берг (Исак, 86).

Предупреждения: Ольссон (28), Ларссон (90).

Мальта – Фарерские о-ва 1:1 (0:0, 1:1)

Гибралтар – Лихтенштейн 1:1 (1:1, 0:0)

Люксембург – Азербайджан 0:0 (0:0, 0:0)

Черногория – Кипр 4:0 (3:0, 1:0)

Андорра – Латвия 0:5 (0:1, 0:4)

Отметим, что украинские болельщики матч против Швейцарии посмотреть не смогли, так как игра была отменена из-за вспышки коронавируса в нашей команде.