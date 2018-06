"Шокирован": предателя Украины вышвырнули из сборной РФ перед стартом ЧМ

Уроженец Днепропетровска (ныне Днепр) Роман Нойштедтер не вошел в окончательный состав сборной России по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов за несколько недель до старта ЧМ-2018

"К сожалению, тренер не включил меня в итоговую заявку на ЧМ-2018. Безусловно, я шокирован и разочарован. Я готов на 100% и хотел отдать все силы. Желаю всего наилучшего команде и обойтись без травм", – написал Нойштедтер в Twitter.

Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I’m shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawai pic.twitter.com/7YvOTu56NU