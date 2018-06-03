"Шокирован": предателя Украины вышвырнули из сборной РФ перед стартом ЧМ

Уроженец Днепропетровска (ныне Днепр) Роман Нойштедтер не вошел в окончательный состав сборной России по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов за несколько недель до старта ЧМ-2018

"К сожалению, тренер не включил меня в итоговую заявку на ЧМ-2018. Безусловно, я шокирован и разочарован. Я готов на 100% и хотел отдать все силы. Желаю всего наилучшего команде и обойтись без травм", – написал Нойштедтер в Twitter.

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Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I’m shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawai pic.twitter.com/7YvOTu56NU — Roman Neustädter (@romainnewton33) 3 июня 2018 г.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба – ЦСКА) Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – "Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак").

Полузащитники: Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – "Зенит"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал").

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Напомним, украинец Нойштедтер весной 2016 года официально стал гражданином Российской Федерации. Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмен объяснил, почему променял Украину на Россию.