"Шок и реанимация": экс-игрок сборной Украины прошелся по Ракицкому

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий жестко раскритиковал защитника Ярослава Ракицкого за переход из "Шахтера" в российский "Зенит".

При этом экс-игрок "Днепра" отметил, что нормально общался с коллегой по "Шахтеру" и национальной команде.

Ярослав Ракицкий

Новости Алиев раскрыл истинное отношение Ракицкого к сборной Украины

"Ракицкий в "Зените" – это шок и реанимация. Сейчас же модно говорить, что надо семью кормить, футбол вне политики... Он показал свое истинное отношение к Украине. До последнего не хотелось верить, что он перейдет в "Зенит". "Шахтер" провернул классную сделку – заработал денег... Могу сказать, что он сильный футболист. Он вроде адекватный пацан, уверен, что он хороший семьянин, но вот такие поступки непонятны", – рассказал Федецкий в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Олег Венглинский поддержал исключение Ярослава Ракицкого из сборной Украины.

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