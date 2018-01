Невиданная "щедрость": футболист в ЮАР получил за матч невероятный подарок

Полузащитник "Мамелоди Сандаунз" Хломфо Кекана получил необычный подарок за титул лучшему игроку матча. После игры чемпионата ЮАР спонсор турнира - мобильный оператор - предоставил ему в подарок 5 гигабайт мобильного интернета.

I knew this country was rubbish when we gave a man of the match 5GB of data pic.twitter.com/Wfvd3rm5qJ