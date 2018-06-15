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Чемпионат мира 2018
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Футболист "Реала" забил шикарный гол Португалии в матче ЧМ-2018

1.3тЧитать новость на украинском

Фернандес Иглесиас, а проще Начо, пропел свою песнь на чемпионате мира 2018 в России.

В матче группы В в первом туре против сборной Португалии защитник мадридского "Реала" вывел "фурию роху" вперед.

На 58 минуте после сумбурных действий в штрафной португальцев мяч отскочил к Начо. 28-летний игрок слету нанес удар, находясь немного за пределами штрафной. Мяч угодил в дальнюю штангу ворот Патрисиу после пролетел за его спиной по ленточке и, облизав вторую стойку, залетел в сетку.

Вашему вниманию видео шедеврального голасо. На это можно смотреть вечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду в этом же матче стал автором интересного достижения в мировом футболе.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная Португалии по футболусборная Испании по футболу
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