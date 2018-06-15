Шевченко жестко высказался о "договорняках"

Участие в договорных матчах практически навсегда закрывает двери сборной для молодых футболистов. С таким заявлением выступил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

"В связи с ситуацией, сложившейся в Украине вокруг проблемы договорных матчей, обращаюсь к молодым футболистам нашей страны. Совместно с Федерацией футбола Украины мы согласовали четкую позицию, и я призываю вас: друзья, если вам предлагают принять участие в договорных матчах, подумайте о возможных негативных последствиях. Соглашаясь на это, вы ставите под удар всю дальнейшую вашу карьеру, ведь футболисты, запятнанные договорными поединками, не будут вызываться в национальную сборную", — передает слова Шевченко пресс-служба ФФУ.

Напомним, что "Обозреватель" уже писал, что в украинском футболе возник грандиозный скандал с договорными матчами .