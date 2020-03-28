Шевченко закрыт на карантине в Лондоне

Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Мауро Тассотти, рассказал, где сейчас находится его шеф.
Андрей Шевченко
"Андрей сейчас находится на карантине в Лондоне. В это время даже гольф больше не имеет для него значение", - заявил итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport.
По словам Тассотти, Андрей Николаевич пытался тренироваться со своими детьми, чтобы оставаться в форме.
"Ему пришлось сразу же отказался от этой идеи, так как он не хотел рисковать здоровьем", - добавил итальянский специалист.
Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса.
Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился друг Шевченко и легендарный в прошлом футболист "Милана " Паоло Мальдини.
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