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28 марта • обновлено в 10:04
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Шевченко закрыт на карантине в Лондоне

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Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Мауро Тассотти, рассказал, где сейчас находится его шеф.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

"Андрей сейчас находится на карантине в Лондоне. В это время даже гольф больше не имеет для него значение", - заявил итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport.

По словам Тассотти, Андрей Николаевич пытался тренироваться со своими детьми, чтобы оставаться в форме.

"Ему пришлось сразу же отказался от этой идеи, так как он не хотел рисковать здоровьем", - добавил итальянский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса.

Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился друг Шевченко и легендарный в прошлом футболист "Милана " Паоло Мальдини.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Шевченко
Место
Англия
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