Шевченко забил легендарный гол Филимонову и не пустил Россию на ЧЕ: как это было

9 октября 1999 года нападающий сборной Украины, а ныне ее главный тренер Андрей Шевченко забил легендарный гол в ворота Александра Филимонов в последнем туре отбора на Евро-2000 и оставил Россию за бортом турнира.

Этот матч имел огромное турнирное значение, поскольку победа любой из команд гарантировала ей прямое попадание на чемпионат Европы. Россияне открыли счет на 75-й минуте усилиями Валерия Карпина. На 88-й Украина заработала штрафной удар возле боковой линии. К мячу подошел Шевченко и сильно запустил его в створ ворот. Филимонов не сумел правильно оценить траекторию полета игрового снаряда и забросил его в сетку.

Поединок закончился со счетом 1:1, что позволило нашей команде занять второе место в группе и пробиться в стыковые матчи, где мы проиграли Словении со счетом 2:3 по сумме двух встреч. Россия закончила отборочный турнир третьей, а французы вырвали первую позицию и прямую путевку на ЧЕ. Отметим, что именно сборная Франции победила на Евро, которое прошло летом 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко рассказал о воспоминаниях, связанных с легендарным голом в ворота Филимонова.