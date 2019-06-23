Шевченко забил гол в матче легенд "Челси" и "Реала"

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отметился голом в поединке легенд лондонского "Челси" и мадридского "Реала".
Игра прошла на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась победой "Реала" со счетом 5:4.
We had great time in #Madrid. Happy to have met a lot of friends and to have played for @ChelseaFC vs @realmadrid ! #Legends #CFC #CFCvRealMadrid pic.twitter.com/GltAgtPyfK— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 23 июня 2019 г.
В первом тайме при счете 0:3 в пользу мадридцев Андрей Николаевич заработал пенальти, который сам точно и исполнил.
В апреле Шевченко возглавил рейтинг из 8 худших нападающих в истории "Челси", составленный авторитетным футбольным порталом FourFourTwo. В то время 29-летний украинский нападающий перешел в Лондон из Милана в 2006 году за 30 миллионов фунтов.
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