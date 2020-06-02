Шевченко забил 5 голов за 22 минуты: неизвестные факты о легенде украинского футбола

Несомненно, в свое время он был, да и сейчас остается, самым популярным, самым титулованным, настоящей суперзвездой украинского и европейского футбола.

Несомненно, сегодня в Украине он, главный наставник главной команды страны, – самый популярный тренер.

Об Андрее Шевченко, а ныне Андрее Николаевиче Шевченко, писано-переписано, сказано-пересказано. О нем говорят и будут еще долго говорить, ведь он в футболе ЛИЧНОСТЬ. Поговорим о нем сегодня и мы. Болельщики со стажем практически все знают о своем кумире, а вот молодое поколение любителей футбола, возможно, узнают что-то доселе неведомое для них.

Андрей Шевченко

Родился Андрей Шевченко в селе Двиркивщина, что в Яготинском районе Киевской области, в семье военнослужащего. Здесь же мальчишкой и начал играть в футбол. Через несколько лет родители переехали в Киев, стали жить на Оболони. На одной из дворовых площадок в игре Андрея заприметил тренер динамовской футбольной школы Александр Шпаков и пригласил, как ему показалось, способного мальчишку в школу на Нивках. Шел 1985 год. Подкупала тренера в игре 9-летнего юнца целеустремленность – не любил он уступать ни в чем.

Играл Андрей несколько лет в одной команде со Славой Кернозенко, Вовой Аникеевым, Сашей Собковичем, Игорем Костюком, Сашей Голоколосовым, Игорем Проданом… Шевченко вместе с партнерами четыре раза выиграл чемпионат Киева в своей возрастной группе, Кубок столицы, чемпионат Украины. Андрюша был лидером, вел ребят за собой, конечно, частенько забивал. В 15 лет он в составе юношеской команды "Динамо" отправился на международный турнир в Италию, в провинцию Салерно. В первом же матче за 22 минуты он забил пять (!) мячей. Вот таким выдался для юного киевлянина его первый матч в Италии – стране, в которой он провел не один год своей блестящей карьеры.

Как-то Шевченко сказал: "Не я выбрал футбол, а футбол – меня". Как говорится, нашли друг друга. И пошло-поехало. Начался путь Андрея в большой футбол. В 1993 году его вызвали в олимпийскую сборную Украины, 1-го сентября 1994-го в матче Кубка Украины нападающий забил свой первый мяч в основном составе "Динамо". На игру 18-летнего игрока обратили внимание специалисты и болельщики – по душе им всем пришло все, что он делал на поле. С 1994-го по 1999-й Шевченко выступал за "Динамо". В чемпионатах Украины за это время провел 117 игр, забил 60 мячей. Пятикратный чемпион страны, трехкратный обладатель Кубка Украины. Шесть раз Шевченко называли лучшим футболистом страны.

В 1999-м вместе с партнерами по команде вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В его блестящей карьере много памятных матчей. В 1997 году на поле переполненного стадиона "Камп Ноу" Андрей отметился хет-триком в ворота самой "Барселоны", запомнился гол Шевы со штрафного, забитый в Москве в очень важном матче с российской сборной. А связка Шевченко-Ребров считалась одним из лучших атакующих тандемов Европы.

Перед тем, как динамовец получил заманчивое предложение стать игроком "Милана", селекционеры итальянского клуба внимательно за ним наблюдали. Присутствовали на играх "Динамо", на тренировках команды, изучали, как футболист ведет себя в быту… В 1999 году киевлянин за 25 миллионов долларов перешел в "Милан" с годовой зарплатой поначалу около двух миллионов в американской валюте. Андрей сразу стал лидером "россо-нери", доказывая на поле, что он стоит таких денег. Неудивительно, что владелец "Милана" Сильвио Берлускони несколько раз продлевал контракт с украинцем, повышая зарплату своему бомбардиру (в итоге, выступая за "Милан", наш соотечественник забил 175 мячей). В итоге Шева стал одним из самых высокооплачиваемых игроков итальянской серии "А" с зарплатой порядка 7 млн долларов в год.

В 2000 году любимец тиффози "Милана", забив в серии "А" 24 мяча, стал лучшим бомбардиром. В 2003-м Шевченко выиграл Лигу чемпионов, в том же году выиграв с "Миланом" еще и Суперкубок УЕФА. А в 2004-м киевлянина признали лучшим игроком Европы и обладателем "Золотого мяча". Более того, Андрея в 1999-м, 2000-м и 2004-м называли третьим футболистом в мире по версии популярного журнала World Soccer.

В 2006 году Андрей неожиданно для многих тиффози и несмотря на просьбы игроков "Милана", в том числе легендарного капитана команды Паоло Мальдини, принимает решение стать игроком лондонского "Челси". Владелец английского клуба Роман Абрамович выложил "Милану" за переход Шевченко 30 миллионов фунтов стерлингов, а зарплата футболиста выросла до 7,8 млн евро в год.

На мой взгляд, этот переезд в Англию был ошибкой. На поле Андрей появлялся не так часто, как бы ему этого хотелось. В 2007 году за сезон в чемпионате Англии украинец забил только четыре мяча, а в целом за годы выступлений за "Челси", с 2006-го по 2010-й, Шева сыграл 77 игр и забил 22 мяча. При этом за это время стал обладателем Кубка Англии, Кубка Лиги и Суперкубка страны.

В итоге Абрамович пошел навстречу просьбам Андрея и отпустил его вновь в "Милан", в который украинец вернулся ненадолго. Причем возвращение получилось совсем не таким, каким его представлял сам футболист и болельщики – за сезон-2008/2009 он забил всего два мяча во всех турнирах. А затем было возвращение в Киев, в родное динамовское гнездо. Помню, я работал с микрофоном на первом матче Шевы после возвращения, против донецкого "Металлурга". И когда Андрей забил гол с пенальти, сделав счет 3:0, попросил ребят из радиорубки, пока мяч несли к центру поля, поставить песню "Привет, Андрей" в исполнении Ирины Аллегровой. Что же творилось на трибунах, когда из колонок звучало "Привет, Андрей, ну где ты был, ну обними меня скорей" – словами не передать.

Свой последний матч за "Динамо" Шевченко сыграл в конце сезона-2011/2012. В общей сложности за родной клуб он провел во всех турнирах 249 поединков, в которых забил 124 мяча, причем один другого краше.

За главную команду Украины ее многолетний капитан в период с 1995-го по 2012-й сыграл 108 матчей, забив 48 мячей. Стал четвертьфиналистом ЧМ-2006 в Германии, был лидером нашей сборной на Евро-2012, после окончания которого принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Но с большим футболом Андрей Николаевич не расстался, за что ему большое СПАСИБО и RESPECT, перейдя на нелегкую, порой неблагодарную тренерскую работу. На Евро-2016 во Франции работал в тренерском штабе Михаила Фоменко, а затем и сам взял бразды правления национальной командой в свои руки.

И пришли успехи. Наша команда успешно выступила в первом розыгрыше Лиги наций УЕФА, заняв первое место в дивизионе "В" и повысилась в классе, оказавшись в следующем розыгрыше в одной группе со сборными Германии, Испании и Швейцарии. Подопечные Шевченко блестяще провели отбор к Евро-2020, заняв в группе со сборными Португалии (на минуточку, действующими чемпионами Европы!), Сербии, Литвы и Люксембурга первое место и досрочно с первого места вышли в финальную часть чемпионата Старого Света.

Украинские болельщики уже настраивались на первый матч украинской сборной в рамках Евро-2020, с командой Нидерландов, который должен был состояться 14 июня в Амстердаме, но увы… Но нет таких вирусов, которые победили бы футбол. Ведь от футбола не уйти, от футбола нет спасения. Запаситесь, друзья, терпением на годик.

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Ваш Александр Липенко, мастер спорта СССР, Заслуженный журналист Украины, обладатель "Золотого пера". Люблю и очень ценю вас