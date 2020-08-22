Шевченко забил 3 гола и выиграл для "Милана" Суперкубок Италии: как это было

21 августа исполнилось 16 лет одному из самых ярких матчей в карьере легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко.

В 2004 году тогда еще 28-летний Андрей выиграл для "Милана" Суперкубок Италии, забив три гола Лацио.

Шевченко отличился на 36-й, 43-й и 76-й минутах. OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу своё межсезонье провел в Апулии. В сети появились фотографии знаменитого наставника, собранные с различных аккаунтов в социальных сетях.

В кадре счастливый и загорелый Шева позирует вместе со своей супругой Кристен Пазик и сыновьями на итальянском курорте.

7 июня Андрей Николаевич продлил контракт со сборной Украины по футболу до конца 2022 года,

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины в июле 2016 года, сменив на посту Михаила Фоменко после неудачи на Евро-2016. Под руководством Шевченко украинцы вышли на чемпионат Европы-2020.

Шевченко в качестве тренера национальной команды провел 33 игры, в которых добыл 19 побед и потерпел 5 поражений.

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