Шевченко вызвал в сборную Украины новых футболистов на матч против Швейцарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение дополнить состав, который готовится к игре со Швейцарией в Лиге наций, тремя исполнителями из молодежной сборной.

Дебютные вызовы получили полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков. Правда, один из этой тройки, Назаренко, уже тренировался с главной командой страны летом 2019 во время совместного сбора национальной и молодежной сборных, сообщает пресс-служба УАФ.

Дебютанты прибудут в расположение национально команды 16 ноября вечером: регулярный рейс приземлится в аэропорту Цюриха около 19 часов по европейскому времени. Перед вылетом из Киева вызваные игроки должны пройти ПЦР-тесты. В случае получения отрицательных результатов они смогут отправиться в Швейцарию.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Швейцария – Украина состоится 17 ноября. Уже появился список телеканалов, которые покажут встречу.

Перед 6-м туром Украина в турнирной таблице занимает третью строчку с 6 очками. OBOZREVATEL опубликовал все расклады, как нашей команде не вылететь из элиты Лиги наций.