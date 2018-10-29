Шевченко вызвал в сборную Украины 9 легионеров

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список футболистов, вызванных в расположение национальной команды из зарубежных клубов. "Желто-синие" 16 ноября сыграют в Лиге наций со словаками, а 20 ноября проведут товарищеский матч с Турцией.

В этих играх тренерский штаб Шевченко рассчитывает на девять легионеров. В список вошли Андрей Лунин ("Леганес"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба – "Гент"), Евгений Макаренко ("Андерлехт"), Василий Кравец ("Луго"), Иван Петряк ("Ференцварош"), сообщает пресс-служба ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина одной из первых досрочно стала победителем группы Лиги наций, чем обеспечила себе возможное участие в плей-офф за путевку на Евро-2020. После этого стало известно, что в плей-офф команда Андрея Шевченко может встретиться со сборной России.