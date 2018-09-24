Шевченко выставил из основы сборной Хачериди и Селезнева

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал список легионеров, которые вызваны в расположение национальной команды на товарищеский матч с Италией (10 октября) и поединок Лиги наций против Чехии (16 октября).

Шевченко назвал имена восьми игроков, попавших в основную обойму, а также четырех игроков наставник "желто-синих" внес в резерв. Сюда попали опальные Евгений Хачериди и Евгений Селезнев, которые значились в основе на предыдущем сборе.

Новости Сборная Украины попала в невероятную ситуацию в Лиге наций

В основной список попали Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Василий Кравец ("Луго", Испания), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

zbirna.com

А среди резервистов оказались Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Селезнев ("Акхисар", Турция), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия) и Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий Евгений Селезнев угодил в громкий скандал, оскорбив известного украинского журналиста.