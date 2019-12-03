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3 декабря • обновлено в 09:30
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Шевченко высказался об уходе из сборной: спортивные итоги 2 декабря

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В Париже назвали обладателя "Золотого мяча" 2019 года, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о желание тренировать клуб.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 декабря.

Кроме того, стало известно об интересе "Манчестер Сити" к двум футболистам сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Золотой мяч
Персоны
Лионель Месси Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
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