Шевченко высказался об уходе из сборной: спортивные итоги 2 декабря

В Париже назвали обладателя "Золотого мяча" 2019 года, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о желание тренировать клуб.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 декабря.

Кроме того, стало известно об интересе "Манчестер Сити" к двум футболистам сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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