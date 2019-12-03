Шевченко высказался об уходе из сборной: спортивные итоги 2 декабря

В Париже назвали обладателя "Золотого мяча" 2019 года, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о желание тренировать клуб.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 декабря.
Кроме того, стало известно об интересе "Манчестер Сити" к двум футболистам сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Определился обладатель "Золотого мяча"-2019
"Манчестер Сити" хочет купить двух футболистов сборной Украины
Евро-2020: названа удивительная причина отказа Бельгии от матча с Францией
"Это неправильный подход": Суркис рассказал об усилении "Динамо"
Россия отстала от Украины: букмекеры изменили ставки на фаворитов Евро-2020
Черная дыра: Уайлдер сделал странное заявление о Кличко
Шевченко рассказал, куда уйдет из сборной Украины
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!
Читайте все новости по теме "Золотой мяч" на OBOZREVATEL.