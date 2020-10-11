Шевченко высказался об игре Бущана в матче с Германией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отказался критиковать вратаря Георгия Бущана за ошибку, приведшую ко второму голу в матче Лиги наций с Германией.

Наставник "желто-синих" признался, что будет поддерживать Бущана, как и любого молодого футболиста.

"Все ошибаются. Нет игроков, которые не ошибаются. Он выручал сегодня, было несколько моментов, в которых он спас сборную. Ему надо набраться уверенности. Это футбол, со всеми бывает. Надо двигаться вперед", – сказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 октября, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии (1:2).

Позже появилось видео голов. После игры наставник бундестим Йоахим Лев признался, что Украина его ничем не удивила, а Шевченко признался, о чем попросил футболистов в перерыве матча