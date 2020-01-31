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31 января • обновлено в 10:53
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Шевченко высказался о ситуации с нападающим Украины на Евро-2020

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что нападающий "Гента" Роман Яремчук успеет восстановиться к начале Евро-2020 в июне.

"Роман сейчас проходит реабилитацию, я разговаривал с ним буквально неделю назад, когда ему сделали операцию. Я думаю, у него есть достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020. Для него сейчас, прежде всего, важно подготовиться и не спешить с выходом на поле, и выходить здоровым", – цитирует наставника сборной агентство Xsport.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Liga.net

Напомним, что в групповом турнире чемпионата Европы 2020 года Украина сыграет против Нидерландов, победителя плей-офф пути D и Австрии.

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Тема
Евро-2020
Персоны
Роман Яремчук Андрей Шевченко
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