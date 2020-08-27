Шевченко высказался о Луческу в "Динамо"

Максим Иншаков Футбол 19:56, 27.08.2020 Обновлено: 20:18, 27.08.2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что поддерживает контакт с Мирчей Луческу и всеми тренерами УПЛ.

По словам Андрея Николаевича, для него важен прямой контакт с румынским специалистом.

"С профессиональной точки зрения, я как тренер желаю ему удачи. Я уважаю его как тренера.Мы беседуем, общаемся. Для меня очень важно иметь контакт с каждым тренером клубов в чемпионате Украины, для того, чтобы иметь лучшее понимание о форме игроков, их состояния, прогрессируют они или нет, какие есть качества", – сказал Шевченко в эфире Youtube-канала "Трындец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовиться к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Путин впервые отреагировал на протесты в Беларуси: готов отправить силовиков

Военные России зашли в Беларусь, для Украины возможна угроза с севера – разведка

Таможенные ворота страны отдали доверенному лицу Ермака: кто такой Денис Пудрик

Путин подтвердил спецоперацию СБУ с "вагнеровцами": Ермак должен ответить за слив данных

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса