Шевченко вышел на второе место в таблице тренеров сборной Украины

Победный матч против Испании в четвертом туре Лиги наций стал 38-м для Андрея Шевченко у руля сборной Украины и позволил ему обогнать Михаила Фоменка (37 игр) в исторической таблице тренеров национальной команды.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), теперь легенда украинского футбола занимает второе место по этому показателю. Его опережает только Олег Блохин, на счету которого 64 поединка в качестве наставника сборной.

Под руководством Шевченко Украина одержала 21 победу, 9 раз сыграла вничью и 8 раз проиграла, в среднем набирая 1,89 очка за матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Николаевич продлил контракт с национальной командой, тренером которой он стал летом 2016 года.