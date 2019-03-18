Шевченко вышел из себя из-за Ракицкого

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко резко отреагировал на пресс-конференции на вопрос про Ярослава Ракицкого.

Ярослав Ракицкий

"Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я, как главный тренер, принимаю решение. То, что сегодня лучше для команды. Поэтому, я считаю, мы вызвали тех игроков, которые на сегодня будут лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан. Больше мне не задавайте этих вопросов", - сказал Андрей Николаевич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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