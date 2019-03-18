Шевченко вышел из себя из-за Ракицкого

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко резко отреагировал на пресс-конференции на вопрос про Ярослава Ракицкого.
Ярослав Ракицкий
"Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я, как главный тренер, принимаю решение. То, что сегодня лучше для команды. Поэтому, я считаю, мы вызвали тех игроков, которые на сегодня будут лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан. Больше мне не задавайте этих вопросов", - сказал Андрей Николаевич.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.
В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.
Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.
Сразу после трансфера в СМИ появилась информация о том, что защитника перестанут вызывать в национальную сборную Украины.
Позже на сайте Федерации футбола Украины фамилия Ракицкого пропала из состава команды.
4 марта Андрей Шевченко огласил состав на матчи отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга. В списке фамилия Ракицкого отсутствует.
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