Шевченко выпустил двух дебютантов в стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на матч Лиги наций против команды Швейцарии выпустил двух новичков.
Впервые в своей карьере за "сине-желтых" сыграют защитник "Динамо" Александр Тымчик и защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко. Оба 23-летних игрока в прошлом сезоне выступали за "Зарю".
Полные составы команд выглядят следующим образом:
Украина: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес.
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга.
Швейцария: Зоммер – Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, Эмболо – Сеферович.
Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.
Напомним, что матч Украина – Швейцария начнется в 21:45. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.