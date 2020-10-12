Шевченко: выход Шовковского в матче с Францией был бы неуважением к футбольному миру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал включение Александра Шовковского в заявку национальной команды на товарищеский матч против Франции (1:7).

По мнению наставника, выход легендарного голкипера на поле был бы неуважением по отношению как в самому экс-футболисту, так и к "футбольному миру". Участие Шовковского в поединке было возможным только в случае травмы Георгия Бущана.

"Выпустить на поле Шовковского было бы неуважением к Александру, его карьере и всему футбольному миру. Решение взять его в заявку было последним криком, потому что я понимал, что будет, если что-то случится с нашим голкипером. Лучше уже Саша вышел и сыграл бы, чем мне пришлось бы ставить полевого игрока в ворота", – объяснил ситуацию Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, что коронавирус перед матчем с Францией был выявлен у трех голкиперов национальной команды. Кроме Андрея Пятова положительные тесты на COVID-19 сдали Андрей Лунин и Юрий Панькив, и в составе остался всего один здоровый вратарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тренер украинской сборной высказался об игре Бущана в матче с Германией.