Шевченко впервые прокомментировал произошедшее со сборной Украины в Швейцарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал ситуацию с отменой матча Лиги наций против Швейцарии очень неприятным моментом.

По словам наставника, в команде хватало игроков с негативным тестом на COVID-19, но врач кантона Люцерн принял такое неожиданное решение.

"Никакой вины нашей здесь нет. Мы все понимали ситуацию с коронавирусом, в которой находимся. Лично я, самое последнее, что я мог себе представить – что могут отменить матч", – заявил Андрей Николаевич пресс-службе УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный адвокат Юлия Богданова уверена, что Украине присудят техническое поражение 0:3, которое выкинет ее из элитного дивизиона турнира.

В свою очередь футбольный юрист Юрий Юрченко считает, что результат будет либо "технарь" Швейцарии либо определение победителя с помощью жребия.